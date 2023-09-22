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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا، في مصر، غدا السبت، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.. وذك بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

وقالت الأرصاد: عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا فتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضا من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

حيث من المتوقع خلال فصل الخريف هذا العام، أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الي أن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من الفصل.

ومن سماته أيضا، تكون الشبورة المائية، التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.