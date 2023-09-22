شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب وعيار 21 بالمملكة العربية السعودية الجمعة 22 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع سعر الذهب وعيار 21 بالمملكة العربية السعودية الجمعة 22 سبتمبر 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 سعر الذهب في السعودية السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 232.16 ريال 61.91 دولار عيار 22 212.82 ريال 56.75 دولار عيار 21 203.15 ريال 54.17 دولار عيار 18 174.12 ريال 46.43 دولار عيار 14 135.43 ريال 36.11 دولار عيار 12 116.08 ريال 30.95 دولار سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 الذهب عيار 24 ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 232.16 ريال، بما يعادل نحو 61.91 دولار. سعر الذهب عيار 22 في السعودية صعد سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية لمستوى 212.82 ريال، بما يعادل نحو 56.75 دولار. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 21 زاد سعر الذهب عيار 21 عند 203.15 ريال، بما يعادل نحو 54.17 دولار. سعر الذهب عيار 18 بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 174.12 ريال، بما يعادل نحو 46.43 دولار. سعر الذهب الآن سعر كيلو الذهب ارتفع سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية عند 232.162 ريال، بما يعادل نحو 61.910 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية صعد سعر الجنيه الذهب في السعودية لمستوى 1.625 ريال، بما يعادل نحو 433.38 دولار. سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية حقق سعر أوقية الذهب اليوم نحو 7.220 ريال، بما يعادل نحو 1925 دولار

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