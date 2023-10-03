شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 3-10-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 3-10-2023

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. سعر عملة السعودية لدى بنك مصر سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي جاء سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري بنحو 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي قُدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري لـ مستوى 8.21 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري لـ مستوى 8.23 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

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