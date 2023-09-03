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عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي ينفذمقلب في صديقه ويضع عقرب سامة بجانب قدمه دون أن يشعرشاهد ردة فعل الأخير

وثق مقطع فيديو متداول مزحة بين صديقين أثناء تواجدهما باستراحة ، حيث قام أحدهما بوضع عقرب للآخر . وأظهر الفيديو قيام الشاب بدفع العقرب باستخدام قارورة مياه فارغة باتجاه صديقه الذي كان مستلقياً على ظهره ومنشغلاً بهاتفه. وبعد اقتراب العقرب من قدم الشاب المستلقي على ظهره ، قام بلدغه من إصبعه ، وأبان الفيديو فزع الشاب وتحركه بعيداً بينما كان الآخر يضحك على ردة فعل صديقه. https://t.co/eVUcKT1qLy اقراء ايضاً :

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