داهمت منزلها ليلاً.. مليشيا الحوثي تختطف امرأة سبعينية وتنقلها إلى أحد سجونها بإب

داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، منزل مُسنة في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، واختطفتها إلى أحد سجونها في مركز المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزلاً في قرية بيت "الكبش" بمديرية الشعر شرقي محافظة إب، في وقت متأخر من ليل أمس الاول وخطفت امرأة سبعينية تُدعى (ستر الله علي أحمد قطيش)، في حادثة روّعت الأطفال والنساء.



وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بنقل المُسنة "ستر الله" إلى أحد سجونها في مدينة إب (مركز المحافظة).



وعن دوافع الحادثة أشارت المصادر إلى أن المليشيا تتهم المُسنة بمساعدة زوجها وأولادها بتخريب جدار أحد جيرانهم جراء خلافات نشبت بينهم قبل نحو عامين في قضية انتهت بحادثة قتل، أودع على إثرها زوجها وأبنائها في السجن.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكات واسعة طالت قطاعات واسعة من أبناء المجتمع وسط صمت دولي وحقوقي مُريب.

