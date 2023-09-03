تعز.. وفاة فتاة عشرينية اُحتجزت داخل غرقتها لمدة ثلاثة أيام بتوصية من معالج بالقرآن

المنامة - ياسر ابراهيم - عُثر على فتاة عشرينية متوفية داخل غرفة بمنزلها في أحد أحياء مدينة تعز (وسط اليمن)، بعد أيام من احتجازها بتوصية من شيخ يدعي المعالجة بالقرآن.



وقالت مصادر محلية، إن سكان حي وادي المدام بمدينة تعز، أبلغوا الجهات الأمنية بانبعاث روائح جثة متحللة من منزل أحد السكان.



وأضافت أنه وبعد وصول الأجهزة الأمنية، تبين وجود جثة منتفخة لفتاة عشرينية، أدعى أقاربها أنهم أغلقوا عليها الغرفة لمدة ثلاثة أيام بتوصية من شيخ يدعي المعالجة بالقرآن جراء إصابتها بمس.



من جهتها كشفت شرطة تعز في بيان نشره مركز الإعلام الأمني، أن فريق من التحريات والأدلة الجنائية وصل إلى المكان لاتخاذ الإجراءات ومعرفة ملابسات الواقعة.



وأوضح البيان، أن أقارب الفتاة أفادوا "بأنها كانت تتعالج على يد شيخ من المس الشيطاني وأنها تعاني من شيطان مارد يسكن جسدها".



وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت شقيق الفتاة وشخص آخر، وأن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها للرأي العام بعد الانتهاء منها.

