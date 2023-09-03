شكرا لبحثكم عن خبر . مؤسسة الأمل تكرم رضوان الشريف تقديرا لدورة بالتنسيق مع الطلاب المتفوقين بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص:

كرمت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم السبت (2 سبتمبر 2023م)، بشهادة تقدير الطالب/رضوان احمد محمود الشريف، (وهو من الطلاب المشمولين برعاية المؤسسة)، وذلك تقديرا لنشاطه المتميز بالتنسيق والتواصل بين المؤسسة والطلاب المشمولين برعايتها بكليات جامعة عدن.

كما يأتي هذا التقدير للطالب رضوان الشريف، لتفاعله الإيجابي مع فعاليات نادي الأمل للخريجين والشباب بالمؤسسة، وعرض فرص المشاركة في الدورات وفرص العمل المتاحة عبر مواقع المؤسسة الالكترونية.

قام الدكتور/سليم عمر النجار عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس نادي الأمل للخريجين والشباب بالمؤسسة، والأستاذة رنا احمد الحطيبي رئيسة اللجنة العلمية بالمؤسسة والاستاذة منى محسن باعمر المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة رغدة باهارون مسؤولة شؤون الطلاب.

وكان سفير النوايا الحسنة الدكتور عمر بامحسون رئيس مجلس الادارة، قد وجه بتكريم الطلاب المتميزين علميا أو بالأنشطة الإيجابية التي تخدم الطلاب وتيسر تحصيلهم الدراسي أو البيئة التعليمية.