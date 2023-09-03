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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الجوازات السعودية تتيح للمقيمين الحصول على خدمة جديدة عبر منصة “أبشر”

أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية، وإصدار تقرير عن أحد العمالة لدى المواطنين.

وقالت إن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.



نقل بيانات المكفولين

كما أكدت الإدارة العامة للجوازات على أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

وقالت الجوازات إنه في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: “إذا العامل في إجازة وضاع جواز سفره الذي يحمل تأشيرة الخروج والعودة، ماذا يفعل من بلده بعد أن يستخرج جوازًا جديدًا.

وأضاف السائل: وماذا يفعل كفيله من داخل المملكة؟

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تأشيرة الخروج والعودة للسائق الخاص

وتفاعلت الجوازات السعودية مع سؤال أحد الأشخاص بشأن تأشيرة الخروج والعودة بالنسبة للسائق الخاص.

صلاحية التأشيرة والإقامة

وقال المستفيد: “سايق خاص ذهب خروج وعودة ولم يرجع.. وانتهي صلاحية التأشيرة والإقامة، تم تجديد الإقامة الآن.. هل يستطيع أن يرجع على نفس التأشيرة وما هي الإجراءات؟”.

وردًا على ذلك، قالت الجوازات السعودية: “مرحبًا بك، يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك”.