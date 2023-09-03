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عدن - ياسمين التهامي - فيديو لولي أمر سعودي يفاجأ ابنه بزيارته إلى الفصل لهذا السبب
فاجأ ولي أمر لأحد الطلاب بزيارة معلم نجله في الفصل، حيث أشاد به أمام الطلاب.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “الميدان التعليمي” عبر منصة “إكس”، الأب وهو يتجدث إلى معلم نجله، قائلاً إنه كان السبب في فهمه لمادة الكيمياء وجعله يسيتطيع أن يتناقش مع الدكتور والرجل في السوق في وقت واحد.
وأشار إلى أن هذا ما دفعه للحضور مبكرًا في الساعة السابعة صباحًا من أجل أـن يوجه الشكر على ما يبذله من جهد في شرح للطلاب.
ولم يكشف المزيد عن اسم المدرسة التي شهدت الواقعة.
مع ذلك، انتقد البعض في ردود الفعل المتداولة على المقطع السماح بدخول ولي الأمر إلى الفصل، بيما هناك من رأى ان التصوير مخالف للإجراءات والقواعد المطبقة في المدارس.
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