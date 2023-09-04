توفي غرقًا.. العثور على جثة ناشط إعلامي من أبناء "سقطرى" بعد يوم من فقدانه

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، يوم الأحد، على جثمان ناشط إعلامي من أبناء جزيرة سقطرى اليمنية، بعد أن سحبته الأمواج في أحد شواطئ الأرخبيل الواقع على المحيط الهندي.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الناشط "أنيس أبو حاتم السقطري"، سحبته أمواج البحر في منطقة "نوجذ" جنوب أرخبيل سقطرى، أثناء ما كان في رحلة اصطياد على شاطئ البحر، برفقة اثنين من رفاقه.

وأضافت المصادر، أن الأهالي عثروا مساء الأحد، على جثمانه، بعد البحث عليه قرابة يوم كامل.

وحسب المصادر، فإن البحر في هذا التوقيت يكون غير طبيعيًا، نتيجة الأمواج وتيارات الرياح العالية الموسمية.

وأوضحت المصادر، أن الشاب أنيس كان يسحب شبك الاصطياد، لكن تيارًا قويًا من الرياح أخذه، وتم فقدانه، قبل أن يتم العثور على جثمانه بعد يوم من فقدانه.

وأشارت المصادر إلى أن سلطة الأمر الواقع في الجزيرة لم تحرك ساكنًا رغم مناشدات الأهلي بالتحرك للبحث عنه وإنقاذه، لكنها لم تبد أي تحرك يذكر.

جدير بالذكر أن الشاب أنيس أبو حاتم ناشط إعلامي ومجتمعي من أبناء أرخبيل سقطرى، وكان أحد الأصوات الإعلامية المعارضة لتواجد قوات الانتقالي في الأرخبيل، وأنشطتها المشبوهة في الجزيرة.