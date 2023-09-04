مأرب.. ضبط خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي كانت تزرع المتفجرات والعبوات الناسفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، الأحد، ضبط خلية إرهابية حوثية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الإعلام الأمني التابع لشرطة محافظة مأرب، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم، تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات واشتركت في إثارة الفوضى بين قبائل مأرب من جهة والجيش والأمن من جهة اخرى.

وأضاف، بأن زعيم الخلية المدعو "زايد عبد الرب حسين خيران"، اعترف بإلتحاقه بصفوف مليشيا الحوثي وتكليفه بالعديد من العمليات ضد المواطنين في صرواح وغيرها من مديريات محافظة مأرب.

وأشار إلى أن "خيران" تم تكليفه بالذهاب إلى صنعاء حيث التقى هناك بالمدعو "عبدالله حسن عمران" وقام بتوظيفه في المهمة الجديدة وتوضيح طبيعة العمل التي سيقومون بها بمحافظة مأرب.

وبيّن زعيم الخلية الإرهابية، أنه كان يعمل لدى ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي قبل إرساله إلى مأرب برفقة عناصر الخلية بعد أن تلقوا دورات متعددة من قبل خبراء حوثيين في مجال صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

وأوضح خيران، أن الخلية عملت تحت قيادة ما أسماه بالمشرف الحوثي الكبير "أحمد عاتق الأمير" وقامت بزراعة عبوات ناسفة وسيارات مفخخة لاستهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات القبلية اثناء مرورهم في خط العبر الدولي.

ولفت إلى أنه تم استدعائهم عند حدوث المواجهات بين رجال الأمن ورجال قبائل آل عقار في شهر يونيو الماضي من قبل أحمد عاتق الأمير، وتكليفهم إلى جانب مجموعة قناصين كانوا يتواجدون في مزرعة عبدالله حسن عمران؛ لاستهداف آل عقار وأفراد الأمن واستغلال الحادثة لتوسعة الفجوة بين الطرفين.