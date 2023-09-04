شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.