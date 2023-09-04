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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 التحديث اليومي

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 234 62.40 عيار 22 214.42 57.17 عيار 21 204.75 54.60 عيار 18 175.50 46.80 عيار 14 136.45 36.38 عيار 12 116.96 31.18 أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية اليوم تسجل 7277 ريالا سعوديا، ما يعادل 1941 دولارا أمريكيا. أسعار الذهب عالميا سجلت الأوقية عيار 24 اليوم سعر: 1941 دولارا أمريكيا. اقراء ايضاً : سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 سعر الذهب عيار 24 حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره عند مستوى 2531.5 جنيه للبيع، و2520 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 واستقر سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 2320.5 جنيه للبيع، و2210 جنيهات للشراء. سعر الذهب عيار 21 وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2215 جنيهًا للبيع، و2205 جنيهات للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1898.5 جنيه للبيع، و1890 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وبلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 1476.75 جنيه للبيع، و1470 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 بينما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1265.75 جنيه للبيع، و1260 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 كما حقق سعر الذهب عيار 9 نحو 949.25 جنيه للبيع، و945 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم عند مستوى 17720 جنيهًا للبيع، و17640 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب وجاء سعر أوقية الذهب ختام اليوم ليسجل نحو 1940 دولارًا للبيع، و1939 دولارًا للشراء.

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