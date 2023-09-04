شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حريق هائل في محطة للغاز المنزلي في ضواحي صنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اليمن.. حريق هائل في محطة للغاز المنزلي في ضواحي صنعاء (فيديو)
اندلع حريق هائل في محطة لتعبئة الغاز المنزلي قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وتداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو وقالوا إن المحطة تابعة لأحد التجار في ضواحي العاصمة.
وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن حريقا هائلا اندلع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي، مساء اليوم الأحد، قرب "جولة اية" بالعاصمة.
اقراء ايضاً :
وأفاد مصدر في الدفاع المدني اليمني لموقع "26 سبتمبر نت" بأن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة وسط صعوبة في الوصول بسبب كثافة النيران وتواجد قاطرات محملة بالغاز ويجري العمل على إخراجها .
لحضة انفجار محطة الغاز فيصنعاء#صنعاء pic.twitter.com/4xhPteVwWd— Ali Alhajj (@Alialhaj2) September 3, 2023
من جهتها، أفادت مصادر طبية بوصول مصاب إلى أحد المستشفيات وسط توقعات بتزايد أعداد الإصابات جراء الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. حريق هائل في محطة للغاز المنزلي في ضواحي صنعاء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.