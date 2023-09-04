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في ظرف دقيقتين فقط.. نجل الأسطورة نسيم حميد يحقق الفوز في نزاله الاحترافي الأول (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - في ظرف دقيقتين فقط.. نجل الأسطورة نسيم حميد يحقق الفوز في نزاله الاحترافي الأول (فيديو)

م يستغرق آدم حميد، نجل أسطورة الملاكمة، البريطاني من أصل يمني والملقب بـ"الأمير" نسيم حميد، وقتا طويلا حتى يظهر لمحات ومهاراته توحي بأنه ربما يسير على درب والده.

وخلال نزاله الاحترافي الأول ضد التشيكي فويتشخ هردي ضمن فئة وزن فوق الوسط، الذي أقيم فجر يوم الأحد على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا، فرض آدم أسلوبه وسيطرته على منافسه.

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من: اليمن الآن

ومع بداية النزال، حاصر آدم منافسه في إحدى زوايا الحلبة وانهال عليه باللكمات، وهو ما اضطر مدرب الملاكم التشيكي لرمي المنشفة "القماش الأسود" في الحلبة وهي إشارة إلى الاستسلام.

وأوقف بعدها الحكم المواجهة بعد دقيقتين تقريبا من انطلاقها.

وحقق بذلك آدم البالغ عمره 23 عاما فوزه الأول في نزاله الاحترافي الأول.

وقال آدم في تصريحات بعد نهاية النزال: "هذا أول نزال لي على الإطلاق، ليست بدايتي الاحترافية وحسب".

وأضاف موجها كلامه للجماهير: "الوجود هنا أمامكم جميعا نعمة، شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي وسأزداد تحسنا وتطورا بدءا من هنا".

وكان حميد نسيم الأب، اكتسب شهرة جارفة بسبب أسلوبه الممتع في اللكم ودخوله الجذاب إلى الحلبة وحقق العديد من الألقاب في فئتي وزن الريشة والديك خلال مسيرته بين 1992 و2002.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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