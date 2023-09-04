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عدن - ياسمين التهامي - ملياردير مصري ونجله ارتبط بالأميرة ديانا .. أبرز المعلومات عن رجل الاعمال محمد الفايد بعد وفاته في لندن

توفى أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 رجل الأعمال المصرى محمد الفايد، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وأقيمت جنازة محمد الفايد وسط أداء العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك. اقراء ايضاً : وكان أشرف حيدر أحد أفراد أسرة الفقيد أعلن وفاة محمد الفايد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. موقع أكيد نيوز يستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن رجل الأعمال محمد الفايد بعد وفاته في لندن . أبرز المعلومات عن رجل الأعمال المصري محمد الفايد ويعد محمد الفايد رجل أعمال مصري. ولد في الإسكندرية عام 1929. انتقل للعمل في دبي عام 1960. وأصبح متخصصا في مجال العقارات والتنمية ثم عام 1975. انتقل الفايد إلى المملكة المتحدة واشترى فندق ريتز في باريس. افتتح سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985. وارتبط نجله دودي الفايد بعلاقة حب مع الأميرة ديانا، بسبب العلاقات الوثيقة التي ارتبط بها الفايد مع العائلة الملكية البريطانية. وفي عام 1997، توفي نجله دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس العاصمة الفرنسية.

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