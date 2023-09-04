شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار فئات سيارة كيا سول 2024 الجديدة بعد دعمها بمزايا حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار فئات سيارة كيا سول 2024 الجديدة بعد دعمها بمزايا حصرية

تم الكشف رسميًا عن أسعار فئات سيارة كيا سول 2024 المميزة، حيث تستحوذ تلك العلامة الكورية على إقبال كبير من جانب المستخدمين بجميع الدول العربية والعالم أجمع؛ وذلك لجمعها بين التصميم الخارجي الفريد وقوة المحرك، فضلًا عن دعمها بالكثير من التحديثات المتطورة بمقصورتها الداخلية؛ الأمر الذي جعلها الخيار الأنسب لجميع الأشخاص.

أهم التجهيزات الداخلية والخارجية التي جاءت بها سيارة كيا سول

حصلت السيارة على ارتفاع بسيط في السعر؛ نظرًا لقيام الشركة بدعمها بمجموعة من التحديثات، التي وصفها البعض بكونها مميزة في تلك الفئة، والتي جعلتها تتفوق على المنافسين بجدارة.

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وفيما يلي سوف نعرض لكم أبرز تلك التجهيزات، والتي من أهمها حزمة EX Designer Package المميزة:-

التجهيزات الداخلية التجهيزات الخارجية

أداء محرك سيارة كيا سول 2024

قدم الصانع الكوري من خلال السيارة الجديدة كليًا كيا سول 2024، محركًا ممتازًا مكونًا من 4 أسطوانات وسعته اللترية تبلغ لترين، ويحقق ما يلي:-

وبالحديث عن سعر السيارة، نجدها تتوقف على فئتها، حيث تبدأ من سعر 79,931 ريالًا سعوديًا لفئة LX، بينما يبلغ سعر الفئة S مبلغ 89,306 ريالًا سعوديًا.

بينما سعر الفئة GT Line يبلغ 93,431 ريالًا سعوديًا، ويصل سعر السيارة إلى 96,056 ريالًا سعوديًا لفئة EX، مع العلم بوجود رسوم شحن إلى المملكة تبلغ 4,968 ريالًا سعوديًا.