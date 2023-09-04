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عدن - ياسمين التهامي - أسهل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة بطعم لا يقاوم ولذيذ وبأقل التكاليف!.. جربيها ولن تندمي

تعد الكنافة بالقشطة والمكسرات من أحلى وألذ الحلويات الشرقية المعروفة والمستهلكة على نطاق واسع في الوطن العربي وخاصة في مصر ولها نكهة رائعة يستمتع بها كل فرد في الأسرة، وخاصة الأطفال دون بذل أي جهد، ويتم صنع الكنافة في عدة مواقف اجتماعية مبهجة مع أفضلها وتعتبر الكنافة من الأطباق الرئيسية التي تقدم خلال شهر رمضان ولا يمكن القضاء عليها ومن الحلويات الشرقية اللذيذة، كما أنها تعتبر من أشهر الحلويات المصرية المحضرة بأكثر من طريقة حيث يقوم كل ربة منزل بتحضيرها في المنزل بأقل قدر من المتاعب والتكلفة. سيكون لدينا جميعًا طرقًا مختلفة للاستعداد لها كثيرة ومتنوعة

وسوف نقدم لك يا سيدتي أفضل وأسهل طريقة لتحضير أشهى وأبسط الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات باستخدام طريقتنا الخاصة، والتي يتم صنعها في المنزل للتأكد من أنها مصنوعة بأفضل طريقة صحية ممكنة. نوصي دائمًا بإعداده في المنزل لأنه يمكنك التأكد من وجود مكونات غذائية مضافة إلى تحضيره واختيار أفضل المكسرات ومن أجل حماية صحة وسلامة أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال ومن يحتاجون إلى نظام غذائي مناسب، يتم ذلك من خلال الجانب الصحي وننصح دائمًا بصنع الكنافة بالقشطة في المنزل حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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*المقادير:

ـ نصف كيلو من الكنافة

ـ 3/4 كوب من السمن

ـ 2 ملعقة كبيرة من النشا

ـ كوب من السكر البودرة

ـ 2 كوب حليب

ـ علبة من القشطة جاهزة أو قشطة بلدي

* مقادير القطر أو الشربات:

ـ 2 كوب سكر

ـ كوب ماء

ـ عصير نصف ليمونة

ـ 2 ملعقة من العسل الطبيعي أو عسل الجلوكوز

ـ نصف ملعقة صغيرة فانيليا

*طريقة التحضير الكنافة بالقشطة:

ـ نبدا اولاً بتحضير الشربات نقوم بوضع السكر مع الماء في إناء عميق على حرارة متوسطة ونقلب حتي تذوب جميع المكونات

ـ بعد ذلك نضيف ملعقة العسل الابيض أو الجلوكوز وعصير الليمون ونترك المكونات الشربات على النار حتي تغلي لمدة 10 دقائق ونضعه جانباً حتي يبرد

ـ بعد ذلك نحضر طبقة القشطة الكنافة محضر وعاء ونضيف الحليب البارد والنشا والسكر والفانيليا ونقلب المكونات باستمرار ونضعها على النار حتي يسخن

ـ ثم نضيف القشطة ونستمر في التقليب حتي الحصول على قوام ثقيل ومتجانس وكريمي ويرفع من على النار جانبا

ـ نضع السمن في وعاء على النار لمدة دقيقة ثم توقف ونطهى الكنافة جيداً. لتسهيل الكسر، من الأفضل تجميده في الثلاجةو يضاف السمن المذاب هناك ويقلب جيدا.

ـ ثم نضيف البودنج إلى الكريم ونطويه برفق دون لمس الحواف ويمكنك أيضًا إضافة بعض المكسرات في هذه المرحلة. أخيرًا، نرتب الطبقة الأخيرة من الكنافة فوق الكريمة دون الضغط كثيرًا.

ـ نضع الطبق في الفرن المتوسط ​​على نار متوسطة حتى نلاحظ أن الحواف مقببة نوعا ما، ثم توضع تحت الشواية حتى يتحول الوجه إلى اللون ذهبي فاتح وتخرج من الفرن ونضع عليها الشربات على الكنافة الساخنة وتزين وتقدم وبالف هنا.