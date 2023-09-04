مليشيا الحوثي تختطف ناشطاً حقوقيًا في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت عناصر حوثية، ناشط حقوقي في مدينة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات واسعة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال ناشطون محليون، إن عناصر حوثية من القسم الجنوبي بمدينة إب، اختطفت الناشط الحقوقي، مرسل الشبيبي، وأودعته في سجن القسم.



وأضاف الناشطون، أن العناصر الحوثية قدمت إلى شارع بغداد وسط مدينة إب، وحاولت اختطاف "عريس" على ذمة إطلاق أعيرة نارية، غير أن الشبيبي الذي صادف تواجده في المكان تدخل وقال للعناصر أن مطلق النار مسلح كان يستقل دراجة نارية وقد فر إلى جهة مجهولة.



وأشاروا إلى أنه وبدلاً أن تقوم العناصر بملاحقة مطلق النار قامت باختطاف الناشط "الشبيبي"، وأودعته في سجونها ومنعت عنه الزيارة أو المشاركة في تشييع إحدى قريباته.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكات واسعة طالت قطاعات واسعة من أبناء المجتمع وسط صمت دولي وحقوقي مُريب.

