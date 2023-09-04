شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي يعرض جواله للبيع.. وعند حضور اخر لشرائه حصلت المفاجأة!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يعرض جواله للبيع.. وعند حضور اخر لشرائه حصلت المفاجأة!.. شاهد

عرض مقطع فيديو تمكن اثنين من الاشقاء من إحباط تعرض أحدهما لعملية نصب عن طريق آخرين قاموا بشراء جوال منه بمبلغ مالي مزور.

ووثق الفيديو شخص يرتدي ثوب أبيض وهو يقف مع آخر وهو يرتدي زي رياضي أسود اللون ويتبادلان الحوار حيث أمسك الأول بجوال يقوم باستعراضه للأخير والذي أعطاه مبلغ مالي ثم توجه ليركب سيارة.

اقراء ايضاً :

واظهر الفيديو قيام شخص آخر بقيادة سيارته وملاحقة الأخير بعدما ذهب بالسيارة برفقة آخرين، فيما قام الشخص الذي كان يرتدي الثوب بركوب سيارة أخرى والسير خلفهم .

وأظهر الفيديو محاصرة الشخص الذي اشترى الهاتف ومن معه وإجبارهم على التوقف وضبط أحدهم.

وكشف مصدر ملابسات ما حدث قائلا : أن “مواطن عرض جواله للبيع عبر موقع إلكتروني شهير وعرض عليه شخص أن يشتريه ب 4500 آلاف ريال.

وأشار إلى أن المواطن طلب من الزبون أن يحضر إلى منزله لأخذ الهاتف وعندما حضر وتمت عملية البيع والشراء لاحظ شقيق المواطن أن السيارة التي يقودها الشخص الذي اشترى الجوال برفقة آخرين بدون لوحة فقاما بملاحقتهم وتم ضبط أحدهما بينما لاذ اثنين آخرين بالفرار.

ولفت إلى أنه تم استدعاء الدوريات وتبين أن الأموال مزورة.