شركة "زينيث" تنسحب من صفقة بقيمة 21.6 مليون دولار لشراء أسهم شركة نمساوية نفطية باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة زينيث للطاقة، اليوم الإثنين، إنها أنهت صفقة شراء الأسهم القائمة لشركة OMV النفطية باليمن بسبب عدم استيفاء شروط إتمام الاتفاقية.



وقالت الشركة في بيان إن شركةOMV أعادت مبلغ الوديعة البالغة 4.3 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لشركة Zenith.



وبالعودة إلى شهر يناير الماضي، وافقت شركة Zenith - التي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة OMV باليمن - على شراء الأسهم المتبقية مقابل 21.6 مليون دولار.



وقالت الشركة إن شركة Zenith Energy Holland أبرمت اتفاقية شراء أسهم مع شركة OMV Exploration and Production للاستحواذ على حصة شركة OMV في بلوك 2، بلوك 70، جردان بلوك 3 بشكل كلي (بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن).



وأضافت أن شركة OMV اليمن هي واحدة من أكبر منتجي النفط في البلاد ولديها محفظة تشمل الإنتاج الفوري وفرص النمو.



وبعد إنهاء الاتفاقية مع شركة OMV اليمن، تم أيضًا إنهاء صفقة أخرى لبيع 51% من رأس مال شركة Zenith Energy Holland لشركة Hingbo Industries Company.

