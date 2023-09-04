كاك بنك يشارك في أعمال المؤتمر المصرفي العربي ٢٠٢٣ بالرياض لاتحاد المصارف العربية

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرياض / خاص : شارك الاستاذ القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي في المؤتمر المصرفي العربي 2023م في العاصمة السعودية الرياض الذي ينضمه إتحاد المصارف العربية تحت عنوان:(الأفاق الإقتصادية العربية في ضل المتغيرات الدولية) برعاية وحضور محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري والذي يستمر ليومي 4-5سبتمبر الجاري. ويشكل هذا المؤتمر العربي المصرفي منصة عالية المستوى لمناقشة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ومخاطر تباطؤ النمو العالمي وإرتفاع المخاطر المالية إضافة الى عرض التطورات في أسواق الطاقة الدولية وخارطة الإحتياجات العالمية والبدائل المتاحة. حسب تاكيد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية. وعبر الرئيس التنفيذي لكاك بنك الأستاذ حاشد الهمداني عن سعادته لمشاركة البنك في مؤتمر مصرفي بهذا المستوى الذي يجمع نخبة معتبرة من العقليات العربية المصرفية والاقتصادية، متمنيا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات العملية المأمولة لتجاوز أهم التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً على استعداد كاك بنك للعمل بكل التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر والإستفادة من كل الافكار التي ستطرح في الجلسات ومحاور المؤتمر المصرفي المنعقد في توقيته المناسب.

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