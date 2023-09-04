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يزيد بن سلمان - شبوة - كاك بنك يوقع إتفاقيتي تعاون لصرف مرتبات موظفي السلطة المحلية بالجوف وكليه المجتمع بتعز . عدن -مارب - تعز- خاص وقع صباح اليوم مدير فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بمحافظة مارب الاستاذ "محمد مثنى" اتفاقية تعاون مع مدير مكتب المالية بمحافظة الجوف "حسين ناجي هويده"، تقضي بصرف رواتب موظفي السلطة المحلية ومكاتب السلطة المركزية بالمحافظة، عن طريق بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك. وكذلك وقع مدير فرع البنك بمحافظة تعز الدكتور "عبدالجليل الحراني" اتفاقية تعاون تقضي ايضاً بصرف مرتبات منتسبي كلية المجتمع بشرعب السلام بتعز عبر كاك بنك، حيث وقع الاتفاقية عن الكلية الدكتور أحمد عبده حيدر عميد الكلية في وقت يواصل فيه البنك توقيع اتفاقيات مماثلة مع مختلف الجهات الحكومية تنفيذا لتوجهات الدولة بصرف المرتبات الحكومية عبر القنوات المصرفية الرسمية حصوصاً البنوك الحكومية وبناء على تعليمات وزارة المالية وسعيا لتمكين الجهات الاستفادة من خدمات وتسهيلات البنك وشبكة فروعه المنتشرة بمختلف المناطق اليمنية واستكمالا لجهود وأنشطة البنك الحكومي لقيامه خلال الفترة الجارية بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات لصرف المرتبات وتقديم التسهيلات للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاعات الدولة المختلفة على مستوى السلطات المحلية والمركزية في المحافظات المحررة.

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