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عدن - ياسمين التهامي - متطلبات وشروط تقديم زيارة عائلية للمقيمين في السعودية 1445.. كل إجراءات الزيارة هُنا

توفر المملكة العربية السعودية مستقراً كريماً ومقاماً طيباً للمقيمين فيها من غير المواطنين تِبعاً لحصولهم على فرص عمل أفضل، واغتنامهم لآفاق النمو والتطوّر المعيشي المختلفة، وبينما يُمكن للمقيمين في السعودية الاستمتاع برغد العيش، والأمن والأمان والطمأنينة، وما سوى ذلك من العوامل المختلفة للحياة الكريمة والهانئة، فإنه يظل لا غنىً عن العائلة ونعيمها وأُلفتها، مما يدعو العديد من الأشخاص إلى تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بموجب الخدمة التي تتيحها وزارة الخارجية السعودية للمقيمين من أجل استقدام عائلاتهم إلى السعودية بغرض الزيارة وذلك وفق شروط ومحددات معينة.

في هذا المقال؛ سندرج أهم ما يتعلق بخدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية من معلومات وتفاصيل، بما يشمل توضيح شروط تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين وسرد المتطلبات لذلك، إلى جانب تبيان كيفية تقديم طلب تاشيرة زيارة عائلية للمقيمين، واستعراض طرق استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين والمزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى.

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ما هي خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية؟

تتيح وزارة الخارجية طلب زيارة عائلية للمقيمين كخدمة إلكترونية على موقعها الرسمي، مما يُمكّن المُقيمين من تقديم على زيارة عائلية واستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى إلى السعودية بغرض الزيارة المؤقتة، وتشتمل قائمة الأقرب من الدرجة الأولى بحسب شروط الخدمة كلاً من الوالدين، والزوجة، والأبناء.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية

تستهدف خدمة الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية كلاً من المقيمين والمواطنين من الأفراد، وهي متاحة باللغة العربية والإنجليزية من حيث التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية، ويستوجب تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين استيفاء المتقدمين للشروط التالية:

متطلبات تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

ينبغي للمتقدمين على خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة للخدمة قبل شروعهم في تقديم المتطلبات

يجري تقديم طلب تاشيرة زيارة عائلية للمقيمين بشكلٍ حصري عن طريق منصة التأشيرات في بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، ويتعيّن على المتقدمين للخدمة من المقيمين أو المواطنين تحقيق المتطلبات التالية للاستفادة من الخدمة:

إجراءات وخطوات تقديم على زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

تبلغ رسوم تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين 200 ريال سعودي وتُدفع لدى الانتهاء من تقديم الطلب

يستغرق تنفيذ خدمة وزارة الخارجية طلب زيارة عائلية للمقيمين من يوم إلى 3 أيام عمل في المتوسط من وقت تقديم الطلب، كما قد يتأخر تنفيذ طلب الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية بسبب بعض الإجراءات الإضافية في حالاتٍ استثنائية، وبشكلٍ عام؛ فتتمثل إجراءات وخطوات تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالتالية:

رسوم تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

تبلغ رسوم تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية؛ 200 ريال سعودي وتُدفع لدى الانتهاء من تقديم الطلب.

طرق استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين

يُمكن للأشخاص إجراء استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين عبر التواصل مع خدمة العملاء من وزارة الخارجية بواسطة سُبل مختلفة ومتنوعة تتمثل أبرزها بالتالية:

وتجدر الإشارة هنا إلى أوقات العمل الرسمية لوزارة الخارجية السعودية وهي التالية:

كما يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر التواصل مع فريق الدعم الخاص بموقع المنصة الوطنية الموحّدة، أو موقع منصة التأشيرات، أو موقع وزارة الخارجية السعودية وذلك على مدار 24 ساعة.

بهذا نكون قد قدّمنا لك في هذا المقال؛ معلومات وافية عن خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بما يشتمل توضيح ما هي خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين، إلى جانب تبيان شروط تقديم طلب الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية وإجراءاتها وخطواتها، ضِف إلى ذلك إيراد طرق استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين أيضاً.

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