شكرا لقرائتكم خبر عن براتب يصل لـ 15 الف.. شركة المراعي السعودية توفر وظائف بميزات قوية للجنسين.. الرابط هـنـا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - براتب يصل لـ 15 الف.. شركة المراعي السعودية توفر وظائف بميزات قوية للجنسين.. الرابط هـنـا

أعلنت شركة المراعي في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من فرص العمل الشاغرة لحاملي مؤهل الدبلوم فأعلى من السعوديين وذلك للعمل في كل من مدينتي الخرج والرياض وفيما يلي تفاصيل الوظائف الشاغرة ورابط التقديم.

مسميات وظائف شركة المراعي السعودية

شركة المراعي في السعودية اعلنت عن فرص عمل شاغرة للجنسين تشمل المسميات الوظيفية والشروط التالية:

اقراء ايضاً :

1- مطلوب مدير فئة التسويق التجاري.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الفنادق أو إدارة الأعمال.

2- مطلوب موظف تخطيط/ المبيعات.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم في التخطيط/ الحسابات، التجارة.

برواتب عالية وتأمين شامل .. طريقة التقديم على وظائف الأوقاف السعودية للرجال والنساء

ارتفاع جنوني لسعر الدولار الأمريكي مقابل الريال المصري لهذا السبب المفاجئ .. ويتخطى الجنيه هذا الحاجز لأول مرة في تعاملات اليوم!

3-موظف موارد بشرية/ المبيعات.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الموارد البشرية.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي السعودية

بإمكان الراغبين في شغل إحدى وظائف شركة المراعي التقديم من خلال الدخول على الرابط الأتي” أضغط هنا” ثم ملئ البيانات المطلوبة.