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عدن - ياسمين التهامي - “اول مرة أشوفها الحركة هذه في السعودية” سعودي يعثر على هذا الشي في الرصيف ومربوط على شجرة.. وهذا ماوجد فيه

وثق شخص مقطع فيديو، أظهر ميزان مربوط في شجرة في أحد الشوارع . وقال خلال الفيديو : ” استغربت هالميزان موجود على الأرض ومربوط بسلسلة في شجرة . اقراء ايضاً : وأشار إلى أن صاحب الميزان تركه وكتب على ورقة بجواره: ” بعد أن تزن ضع ريال وبيني وبينك الله”. وتابع:”أول مرة أشوفها الحركة هذه في السعودية”.

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