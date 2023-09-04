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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد السعوديه تصدر الإنذار الأحمر.. وتطلب من كل سكان هذه المناطق الاستعداد وتوخي الحذر!

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية توقع هطولها على 4 مناطق مختلفة في المملكة. ووفق تقرير له، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، استمرار هطول “أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد”. اقراء ايضاً : وحدد أماكن توقع هطولها بـ”أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة”. وأوضح أن هناك فرصة “لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية”. ج ج٠٠٠٠٠٠٠٠٠ج٠٠٠٠ ج ج٠

وبخصوص حركة الرياح قال تقرير مركز الأرصاد السعودي، إن حركة الرياح على البحر الأحمر “شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب”. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين “نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب”، مشيرا إلى أن “حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج”.

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