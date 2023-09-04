مليشيا الحوثي تمنح قناتها المالية "سعيد الجمل" ترخيصا لإنشاء شركة جديدة

منحت مليشيا الحوثي الإرهابية قناتها المالية "سعيد الجمل" ترخيصا جديدا لإنشاء شركة جديدة في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصناعة التابعة للمليشيات، منح "سعيد الجمل" ترخيصا لإنشاء شركة باسم (خيرات باجل لتجارة الدواجن والمواشي).



يأتي ذلك ضمن استغلال مليشيا لفتح موانئ الحديدة بعد الضغوط التي قادتها الأمم المتحدة تحت مبرر المساعدات الإنسانية في حين تعمل المليشيا على تسخيرها للتهريب والتصدير والاستيراد لصالح شركات خاصة أنشأتها بغرض تمويل عملياتها العسكرية.



و"سعيد الجمل" واحد من شبكة دولية تعمل على تمويل الحوثيين بعشرات الملايين من الدولارات بالتعاون مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقا لبيان سابق للخزانة الأمريكية.



وفي يونيو 2021 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب من بينهم "سعيد الجمل"، الذي وصفته الوزارة بـ"القناة المالية للحوثيين".



وحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن "أولئك الموجودين في شبكة الجمل واجهات ووسطاء لشركات تبيع السلع، مثل البترول الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه ويوجهون جزءًا كبيرًا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن".