فرنسا: يجب وضع حد للظلم الذي يتعرض له اليمنيون.. وعلى المجتمع الدولي ألا ينسى تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت فرنسا، اليوم الإثنين، على ضرورة وضع حد للظلم الذي يتعرض له اليمنيون خاصة في مدينة التي تعز التي تعاني من حصار الحوثي، داعية المليشيا إلى التخلي عن مشروعها للهيمنة على اليمن بالقوة.



وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، في العاصمة السعودية الرياض، سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن "السفير صافا أعرب خلال اللقاء عن تقديره البالغ لوزير الخارجية اليمني على التعاون الممتاز بين السفارة ووزارة الخارجية اليمنية طوال فترة مهمته والتي سوف تنتهي قريباً".



وأكد صافا على دعم فرنسا الكامل للشعب اليمني وحكومته التي ينبغي عليها أن تعمل بشكل موحد للحفاظ على المصالح العليا للوطن.



كما أكد السفير الفرنسي على أن "من حق اليمنيين أن ينعموا بسلام عادل ودائم". وقال إن "هذا يتطلب إنهاء الحرب الأهلية وتعزيز مبدأ التسامح والعيش المشترك والمواطنة المتساوية وكذلك دولة في خدمة جميع اليمنيين".



وشدد على ضرورة "وضع حد للظلم التي يتعرض له اليمنيون، وخاصةً في تعز التي عانت من حصار حوثي منذ عدة سنوات ويتعين على المجتمع الدولي ألا ينسى تعز".



وتابع: "يجب على الحوثيين التخلي عن مشروعهم للهيمنة على البلاد بالقوة، والتفاوض بحسن نية مع الحكومة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة".

