الحكومة: مليشيا الحوثي تعاني من انقسامات عميقة ومحاولاتها للهروب من المطالب الشعبية "لن تنجح"

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، الإثنين، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لتصدير أزماتها الداخلية، والهروب من الاستحقاقات السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة.



وأشار الارياني في تصريحات صحفية، إلى أن المليشيا تحاول الهروب بـ"إطلاق حملات للتضامن مع شعب النيجر، والترويج لما اسمته خطة السفارة الأمريكية "ب"، وافتعال أزمة سياسية مع قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء".



وقال وزير الإعلام، إن مليشيا الحوثي تعاني من انقسامات داخلية عميقة على خلفية الصراع المتنامي بين قياداتها على الأموال المنهوبة من إيرادات الدولة والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات، والفساد الذي استشرى في مفاصلها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المنهارة، والموقف من جهود التهدئة وعملية السلام.



وأكد الإرياني أن محاولات مليشيا الحوثي لن تنجح في صرف الأنظار عن مسئوليتها الكاملة عن توقف صرف المرتبات، وانهيار الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



كما أكد أن المليشيا لن تنجح في إشغال الرأي العام عن الفساد المهول الذي تمارسه، والمطالبات بتوضيح مصير مئات المليارات المنهوبة من الإيرادات الضريبية والجمركية، وقطاع الاتصالات، وفوارق بيع النفط والغاز، والزكاة والأوقاف.



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على قياداتها لتنفيذ التزاماتها بتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات الموظفين، والتعاطي الايجابي مع جهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.



وتتصاعد الاحتجاجات والمطالب الشعبية في صنعاء وغيرها من الناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والتي باتت تخشى من انفجار شعبي وثورة ضدها خاصة مع إعلان مؤتمر صنعاء دعمه لمطالب الموظفين بصرف رواتبهم.

