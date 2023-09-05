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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر الذهب «الآن» في السعودية ومصر.. عيار 24 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب اليوم في السعودية5 سبتمبر 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 233.63 62.28 عيار 22 214.16 57.09 عيار 21 204.42 54.5 عيار 18 175.22 46.71 عيار 14 136.28 36.33 عيار 12 116.81 31.14 - سعر أوقية الذهب في السعودية سجل 7266.61 ريال، ما يعادل 1937.21 دولارا. - سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 233626.92 ريال، ما يعادل 62282.84 دولارا. اقراء ايضاً : سعر الذهب اليوم سعر سبيكة الذهب يذكر أن استقر سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء5 سبتمبر 2023، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2525.75 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء. سبيكة ذهب 1 جرام - سعر سبيكة الذهب 1 جرام بـ 2.570 جنيها. - سعر سبيكة الذهب 1 جرام بـ 83.44 دولارا. سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام - سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بـ 6.425 جنيها. - سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بـ 208.6 دولارا. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات - سعر سبيكة الذهب 5 جرام بـ 12.850 جنيها. - سعر سبيكة الذهب 5 جرام بـ 417.2 دولارا. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات - سعر سبيكة الذهب 10 جرام بـ 25.700 جنيها. - سعر سبيكة الذهب 10 جرام بـ 834.4 دولارا.

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