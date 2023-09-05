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عدن - ياسمين التهامي - صانع محتوى سعودي يكشف حقيقة أصل الشماغ الأحمروسر الإقبال على شراء الشماغ البريطاني

كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن حقيقة أصل الشماغ الأحمر وسر الإقبال على شراء الشماغ البريطاني.

وقال السردي، في مقطع فيديو له عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": أصل الشماغ "سفرة أكل"، يقولون إن بريطانيين كانوا يأكلون على سفرة أكل وإن العرب كانوا يمسكون سفر الأكل هذي ويضعونها على رؤوسهم من أجل حمايتهم من الشمس؛ وهذا أصل الشماغ.

وأضاف: العرب منذ القدم كانوا يضعون قطع قماش على رؤوسهم من أجل حمايتهم من الشمس والدليل أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.

وتابع: البعض يقول أن أغلب صناعة الشماغ بريطانية ولكن هذا لا يعني أنه أصل الشماغ، موضحا: الشماغ كان يصنع يدوياً في العراق والشام، ولما دخلت مصانع الإنجليز بدأوا يصنعونه بسعر طري فاتجه الناس لشراء الشماغ البريطاني وابتعدوا عن الصناعة اليدوية لأنها كانت مكلفة.

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