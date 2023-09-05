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قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غربي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، الليلة الماضية، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن). 
 
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب على "فيسبوك"، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه التبة السوداء في جبهة الكدحة بمديرية المعافر بريف غرب تعز".
 
ومؤخراً كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية، من هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز ومحيطها، في تحدٍ سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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