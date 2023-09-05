[ صنعاء.. قيادي حوثي يعتدي على عميد كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا ]

أقدم قيادي حوثي، الاثنين، على اقتحام كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء، والاعتداء على عميد الكلية في مشهد مكرر لاعتداءات طالت عدد من موظفي الجماعة منذ السطو عليها.



وقالت مصادر أكاديمية لـ "يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي (عبدالعزيز الحاج) المُعين من قبل الحارس القضائي الحوثي نائبًا لرئيس الجامعة، أقدم على اقتحام كلية الهندسة مع مرافقه بالسلاح بطريقة همجية، وتهجم على عميد الكلية الدكتور محمود الرميمة ومجلس الكلية، ووجه لهم شتائم وألفاظا نابية".



وأوضحت المصادر بأن "عملية التهجم على الدكتور الرميمة جاءت بعد رفضه مذكرة صادرة من قريب الحاج الذي تم تعينه نائبا لرئيس جامعة آزال في صنعاء".



وفي أواخر مايو /أيار الجاري قام القيادي "الحاج" بالاعتداء على أحد موظفي الجامعة، باللطم واشهار السلاح الابيض (الجنبية) في وجهه محاولاً طعنه، ضمن سلسلة اعتداءات طالت موظفي الجامعة من ذات القيادي منذ تعيينه نائبا للجامعة.



يشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكمت سيطرتها على الجامعة في صنعاء مطلع عام2020 عبر ما يسمى الحارس القضائي (الأداة الحوثية للنهب)، ونصّبت القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيساً لها.

