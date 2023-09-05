شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي ترفض قرار برنامج الأغذية خفض مساعداته في مناطق سيطرتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت جماعة الحوثي، قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خفض المساعدات الإنسانية باليمن؛ قائلة إنه سيؤثر على نصف مليون أسرة.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن الجماعة رفضت طلبا تقدم به برنامج الأغذية للتوقيع على قرار يتعلق بتقليص مساعداته الغذائية، زاعما أن ذلك يأتي ضمن ضغوط أمريكية للتضييق عليها في مناطق سيطرتها.

وفي الثامن عشر من أغسطس الماضي، أعلن برنامج الأغذية تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري بسبب أزمة حادة في التمويل.

إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة، عن ترتيبات لعقد قمة في مدينة نيويورك الأمريكية، لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات لملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع.