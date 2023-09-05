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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. شخص يعثر على "ميزان " متروك على رصيف و مربوط في شجرة في السعودية

وثق شخص مقطع فيديو، أظهر ميزان مربوط في شجرة في أحد الشوارع . وقال خلال الفيديو : " استغربت هالميزان موجود على الأرض ومربوط بسلسلة في شجرة . اقراء ايضاً : وأشار إلى أن صاحب الميزان تركه وكتب على ورقة بجواره: " بعد أن تزن ضع ريال وبيني وبينك الله". وتابع:"أول مرة أشوفها الحركة هذه في السعودية". https://t.co/7FGCDBaoS2

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