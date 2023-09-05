شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة مونديال الأندية 2023 تضع الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرعة مونديال الأندية 2023 تضع الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي

سحبت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، قرعة مونديال الأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر القادم، ووضعت الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة في 12 ديسمبر القادم، وفي حال فوز الفريق السعودي سيضرب موعدا مع الأهلي في الدور الثاني، فيما على الجانب الآخر سيلعب أوراوا ريدز الياباني أمام كلوب ليون المكسيكي.

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من: اليمن الآن

The path is set! Who will take home the #ClubWC? 🏆



See you in December! 🇸🇦 pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2023

وفيما يلي نتيجة القرعة:

الدور الأول:

(مباراة 1)

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي النيوزلندي

الدور الثاني:

* (مباراة 2)

الأهلي المصري - (الفائز من مباراة 1)

* (مباراة 3)

كلوب ليون المكسيكي - أوراوا ريدز الياباني

نصف النهائي:

*(مباراة 4)

الفائز من المباراة 2 - بطل كوبا ليبرتادوريس (لم تتحدد هويته بعد)

*(مباراة 5)

الفائز من مباراة 3 - مانشستر سيتي الإنجليزي

النهائي:

*(مباراة 6)

الفائز من مباراة 4 - الفائز من مباراة 5

وتنطلق البطولة في 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 22 منه.