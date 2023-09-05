"العليمي" يوجه الدفاع والداخلية بتنفيذ توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية وتقديم التسهيلات لإتمام مهامها

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية وتقديم كافة التسهيلات لإتمام مهامها على أكمل وجه.



جاء ذلك خلال اجتماعه ومعه عضو المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع الرئيس العليمي إلى تقرير حول انجازات اللجنة الامنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلا عن توصياتها وخططها المستقبلية.



وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها في ردع تهديدات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.



وأشاد العليمي بما حققته اللجنة الأمنية والعسكرية من نجاحات خلال فترة عملها الماضية، وما يعول عليها من آمال وتطلعات لتحقيق أهدافها المنشودة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.



وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته في أن تمثل مخرجات اللجنة، نقلة مهمة في القدرة على الاستجابة الجماعية للمخاطر، وتوحيد ودعم القرار وتحسين التقديرات والخطط، وتنفيذ الأوامر والتعليمات القيادية.



وأكد الرئيس، حرص مجلس القيادة الرئاسي على مواصلة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية، موجها وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ توصياتها وتقديم كافة التسهيلات لإتمام مهامها على أكمل وجه.



يشار إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية تم تشكيلها في أواخر مايو من العام الماضي، بموجب إعلان نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي، بهدف دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

كما تهدف إلى "تحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام وجميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية"، وفق إعلان نقل السلطة.