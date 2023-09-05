"غروندبرغ" يبحث مع "قرقاش" جهود وقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، مع أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي مستجدات الأزمة اليمنية.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قرقاش التقى غروندبرغ في أبوظبي وبحث معه الجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.



وخلال اللقاء أكد قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية.



وثمن المسؤول الإماراتي، هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، مشددا على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية، وفق الوكالة.



كما رحب قرقاش بإعلان الأمم المتحدة مؤخراً استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، مثنياً على جهود الأمم المتحدة وأمينها العام وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعم لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية.



من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.



والأسبوع الماضي، أجرى غروندبرغ مباحثات مع الرئاسة والحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب التي زارها للمرة الأولى.



وذكر مكتب المبعوث في بيان أن المباحثات تركزت على التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار.

