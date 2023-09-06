أبين.. مقتل وإصابة 10 مسلحين بينهم مدنيين باشتباكات قبليّة في زنجبار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب عشرة مسلحين بينهم مدنيين، مساء الثلاثاء، باشتباكات مسلحة في مديرية زنجبار، مركز محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال سكان محليون، لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين من "آل الروعي" من جهة، و"آل جبور" من جهة أخرى، في جولة طارق، وسط مدينة زنجبار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة سبعة آخرين، بينهم مدنيين من المارة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم: "رشدي الكازمي، محسن علي طالب، ماجد صالح ناصر الحوتري"، والمصابين، "عبد الرحمن الرواعس، محسن الحوتري، نبيل محمد النمي، محمد عبداللاه الدابيه، لطفي وعره ماطر، قاسم جبور، علي السيزار".

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات ناتجة عن خلافات سابقة بين مسلحين من أبناء الرواعي وأبناء جبور.



وفي وقت لاحق، قالت مصادر أمنية، إن جنود من شرطة زنجبار وأفراد من الحزام الأمني، تمكنوا من إلقاء القبض على مسلحين متورطين في الحادثة.

