الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عدن.. معلمات ينفذن وقفة احتجاجية رفضًا لتحويل مرتباتهنّ إلى البنوك الخاصة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت العشرات من المعلمات، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن؛ رفضا لتحويل مرتباتهن إلى البنوك الخاصة، تنفيذا لقرار وزارة المالية.

وفي هذا الصدد، نفذت العشرات من معلمات مدرسة الهمداني بمديرية التواهي بعدن؛ للمطالبة بعدم تحويل مرتبات الموظفين إلى البنوك الخاصة.

ورفعت المشاركات لافتات وشعارات تطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لوضع حل جذري لمشكلة تحويل مرتبات المعلمين إلى البنوك.

ورددن المحتجات هتافات مناوئة لقرار وزارة المالية تحويل المرتبات إلى البنوك، وذلك في ظل صعوبة حصولهن على مرتباتهن الأمر الذي اعتبرنه "جريمة قانونية وإهانة للمعلم".

وكان وزير المالية قد أكد نهاية أغسطس المنصرم، أن قرار صرف المرتبات عبر البنوك يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا