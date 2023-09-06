قيادي حوثي يعتدي بالضرب على امرأة مسنّة في "ريمة" 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية إن قياديًا حوثيًا، اعتدى على امرأة مسنّة، في مديرية كسمة، بمحافظة ريمة، شمال غربي البلاد.

وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي المكنى "أبو جراح" واسمه نبيل عبده قائد، مندوب ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابعة للمليشيا، قام بالاعتداء على المرأة المسنّة فاطمة حسن زوج المواطن محمد حمود حيدر.

وحسب المصادر، فقد أقدم المدعو الحوثي أبو جراح بالاعتداء على المرأة المسنبة بالضرب المبرح، ما أدى إلى وقوع اصابات وكدمات جنائية أقعدتها الفراش.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للمرأة المسنة تشكو ما تعرضت له من ضرب من قبل القيادي الحوثي.

يشار إلى أن القيادي الحوثي سبق وقام بعدة اعتداءات مماثلة على مواطنين في محافظة ريمة، مستخدما بذلك نفوذه لدى المليشيا للبلطجة على المواطنين وفقا لسكان محليين.