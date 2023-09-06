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عدن - ياسمين التهامي - مواطن سعودي يفتح علبة وجبة طعام مدرسية بعدمرور45عاما على تصنيعها..ثم كانت المفاجأة

وثق مواطن مقطع فيديو أظهر وجبة مدرسية عبارة عن علبة سلطة مكسيكية تم تصنيعها قبل 45 عاما، وتفاجأ أن الطعام مازال بجودته.

وقال خلال الفيديو: "العلبة كانت ضمن مشروع وجبات التغذية المدرسية"، مشيرا إلى أن تاريخ الإنتاج يرجع لعام 1978.

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وقام بفتح العلبة، موضحا أن السلطة تتكون من خضار مثل البازلاء والذرة والفاصوليا وقطع اللحم.

وأشار إلى أن الوجبة تم تصنيعها في ألمانيا، بمواصفات عالية جدا، لافتا إلى أن معدن الألومنيوم يحافظ على المحتوى.

وقال عدد من الأشخاص الذين ظهروا خلال الفيديو أن رائحة الطعام لم تتغير، وطازج.

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