إب.. مقتل طفل برصاص راجع في مديرية "جبلة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، بمقتل طفل برصاص راجع في مديرية جبلة، جنوب غرب إب (وسط اليمن).



وقالت المصادر، إن طفلاً يُدعى (نبيل فهد سالم)، قُتل جراء إصابته بطلق ناري راجع بالقرب من منزله في مديرية جبلة جنوب غرب إب.



وأضافت المصادر أن الطفل الذي كان يلعب بجوار منزله، سقط بشكل مفاجئ وجرى نقله إلى المستشفى حيث جرى تأكيد وفاته عقب إصابته في منطقة الظهر مقابل القلب.



وتوفي وأصيب العشرات من المدنيين خلال السنوت الماضية جراء حوادث مماثلة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل انتشار واسع للسلاح وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

