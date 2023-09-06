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أمن المهرة يعلن ضبط أحد أخطر المروجين للمخدرات

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة (جنوب شرق اليمن)، في وقت متأخر من مساء أمس، ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات في مدينة الغيضة (عاصمة المحافظة).
 
وقالت في بيان نشره المركز الإعلامي للمحافظة، "تمكن رجال أمن مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة من ضبط شخص يدعى ( م . م . خ)، وبحوزته 90 جرام من مادة الشبو، و55 حبه كبتاجون بالإضافة لمبالغ مالية بعملات مختلفة في مدينة الغيضة".
 
وأوضح النقيب عارف العوبثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، "أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد لتحركات الشخص المضبوط والذي يعد أحد أكبر وأخطر المروجين".
 
وأكد العوبثاني أنه تم فتح محضر ضبط وتفتيش وتحريز المواد المضبوطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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