الحوثي المشاط: المطالبون بصرف المرتبات "عملاء وطابور خامس" يهدفون لشق الصف

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد القيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعو "مهدي المشاط" هجومه على موظفي الدولة الذين يطالبون بمرتباتهم، واصفا إياهم بـ"العملاء" يخدمون ما تسميه المليشيا العدوان.



وأفادت وكالة سبأ الحوثية اليوم الأربعاء، بأن المجلس السياسي الأعلى اجتمع اليوم في صنعاء بكل أعضائه، بما فيهم صادق أبوراس نائب رئيس المجلس رئيس المؤتمر الشعبي العام.



وخلال الاجتماع قال المشاط، إن "حقوق الشعب بما فيها المرتبات سينتزعها المجلس (السلطة الحوثية) من السعودية والولايات المتحدة وحلفائهم"، متهما من يطالب بالمرتبات في الإعلام مؤخرا، بالطابور الخامس الذي يتربص لشق الصف وزعزعة الجبهة الداخلية، وفق الوكالة.



كما اتهم القيادي الحوثي؛ المطالبين بصرف المرتبات بالتحريض لشق ما وصفه بـ"التلاحم في صنعاء". كما جدد التأكيد أن أولويات مليشياته في السيطرة على الموارد والإيرادات لمصالحها الخاصة.



وكان المشاط ق قال في كلمة له أمس خلال اجتماع مع قبائل طوق صنعاء، إن كل الإمكانيات والموارد المتوفرة والتي ستتوفر ستذهب للمجهود الحربي (في تأكيد على رفضهم صرف رواتب الموظفين).



وقال القيادي الحوثي إن "المليشيا لديها الأولوية في أن تذهب جميع الإيرادات والموارد للقوة الصاروخية والطيران المسير" على حد قوله.



يأتي حديث المشاط في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية والإضرابات وتشكيل النقابات المهنية لانتزاع المرتبات من مليشيا الحوثي المقطوعة منذ 2016.



ويعد الاجتماع اليوم بكامل أعضاء المجلس السياسي الأعلى في صنعاء هو الأول منذ أشهر، وجاء بعد حديث صادق أبوراس نائب رئيس المجلس بأن المؤتمر مهمش سواء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومة (غير المعترف بها) ومجلس النواب.



وشهدت الأيام الماضية حربا كلامية بين المؤتمر والحوثي في صنعاء، وصلت حد تهديد أبرز القيادات الإعلامية الحوثية لصادق أبوراس بالقتل والذبح واتهامهم بالهرطقة والعمالة والارتزاق والخيانة.

