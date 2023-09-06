الداخلية تعلن توقيع اتفاقية مع بنك الإنماء لصرف مرتبات منتسبيها في المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، أنها وقعت مع بنك الإنماء، اتفاقية لصرف رواتب منتسبي ديوان الوزارة وإداراتها ووحداتها الأمنية في المحافظات المحررة.



ووقع الاتفاقية العميد نايف محسن الحميدي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة مع القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء موسى النجار وبإشراف وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبد الله جابر.



وقالت الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "الاتفاقية تأتي ذلك في إطار التوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة".



كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة، ومواجهة أي صعوبات قد تواجه عملية الصرف، لضمان استلام منتسبي الوزارة مرتباتهم بكل سهولة ويسر في الموعد المحدد للصرف.



وأكد الوكيل جابر، حرص وزارة الداخلية على الالتزام بالتوجيهات الحكومية لصرف المرتبات عبر البنوك، مشيرا إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لإنجاح عملية صرف المرتبات لما من شأنه الإسهام في إنجاح الجهود الحكومية لضبط أي اختلالات في صرف مرتبات القطاع العام.



وكانت وزارة المالية أقرت أواخر أغسطس الماضي، صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين لبلادنا، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.



وأوضحت أن ذلك سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة، داعية موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.

