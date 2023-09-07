الصليب الأحمر توقف دعمها لمركز الألغام التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، دعمه للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، التابع لمليشيا الحوثي.

جاء ذلك على لسان القيادي الحوثي مهدي المشاط، خلال لقائه المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فاربزيوا كاربوني". وفقا لوكالة سبأ الحوثية.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المنظمات الدولية دعما لمليشيا الحوثي تحت مسمى "نزع الألغام" في الوقت الذي تقوم فيه المليشيا برزع الألغام في اليمن.

وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قد دعا الأمم المتحدة لإعادة النظر بالدعم الموجه للمليشيا الحوثية بمسمى "نزع الألغام".

واعتبر حقوقيون الدعم الأممي المقدم لمليشيا الحوثي تحت مسمى نزع الألغام بأنه "مكافأة للقاتل"، محذرين من تبعات هذا الدعم على حياة اليمنيين الذين باتوا ضحايا الألغام الحوثية.

وكانت الحكومة قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن في احصائية هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.