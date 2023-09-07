صعدة.. مقتل وإصابة 9 مدنيين عقب تفجير مليشيا الحوثي للمنزل على رؤسهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، الأربعاء، عقب تفجير مليشيا الحوثي المنزل على رأس ساكنيه، في مديرية الصفراء، محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بقصف وتفجير منزل المواطن "عيظه صالح ربوع" في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي أسفر عن استشهاد أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضح معمر الإرياني، أن حملة تابعة للقيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعو يحيى الرزامي رئيس ما يسمى "اللجنة العسكرية"، مكونة من عربات مدرعة ومدفعية، ما زالت تفرض حصار على منطقة "بيت ربوع_آل مهدي"، وتهدد بتفجير ما تبقى من منازل آل مهدي ومصادرة جميع أملاكهم.

وأشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بما في ذلك معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، في ظل تكتيم اعلامي، وصمت دولي مخزي ومعيب.

وتواصل مليشيا الحوثي جرائمها بحق سكان محافظة صعدة والتي دفع أبناؤها تضحيات كبيرة طيلة العقدين الماضيين، والذي دشنت فيها المليشيا حربها المسلحة أولاً على المحافظة ثم اجتياحها للمدن اليمنية في العام 2014.