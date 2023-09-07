تعز.. وفاة وإصابة 243 شخصاً جراء الحوادث المرورية منذ مطلع العام الجاري

توفي وأصيب 243 شخصاً جراء الحوادث المرورية في محافظة تعز منذ بداية العام الجاري 2023م، وفقاً لإحصائية أمنية من شرطة سير المحافظة.



جاء ذلك في تقرير، جرى استعراضه، أمس الأربعاء، في اجتماع برئاسة وكيل المحافظة خالد عبد الجليل، خصص لمناقشة تنفيذ مشروع الإصدار الآلي لترقيم الدراجات النارية، وفقاً لمركز الإعلام الأمني.



وأورد التقرير أن المحافظة شهدت 212 حادثاً مرورياً؛ منها 74 حادث صدام دراجات نارية، خلال الفترة من يناير وأغسطس 2023، تسببت بوفاة وإصابة 243 شخص، وخسائر مادية تقدر بـ45 مليون ريال.



وأقر الاجتماع تنفيذ مشروع الإصدار الآلي لترقيم الدراجات النارية، والشروع بإنشاء الهنجر وتوفير المعدات والمستلزمات الفنية لبدء العمل خلال الأيام القليلة القادمة على مستوى مدينة تعز ومديريات المحافظة.

